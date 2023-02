SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado federal e presidente do União Brasil, Luciano Bivar (PE), disse abertamente que quer mais cargos para garantir "mais apoio" ao governo Lula (PT). O União tem a terceira maior bancada na Câmara e no Senado e é um aliado valioso.

Em entrevista ao jornal O Globo, Bivar afirmou que quer o comando da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba), que tem um orçamento bilionário, mas virou alvo de denúncias de corrupção nos últimos governos, com verbas do orçamento secreto.

A divisão de cargos de segundo escalão mobilizou o quarto andar do Palácio do Planalto nas últimas semanas. Interlocutores de Lula dizem que a Codevasf poderá ser cedida a algum partido do Centrão.

O União Brasil já controla três pastas do governo Lula:

- Ministério do Turismo com Daniela do Waguinho

- Ministério das Comunicações com Juscelino Filho

- Integração Nacional com Waldez Góes

Além da Codevasf, Luciano Bivar citou a Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) e a Dnocs (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) como "super importantes" para parlamentares do Nordeste.

O apoio do União Brasil é considerado instável. O partido é visto como uma federação com muitos políticos influentes. Sobre o assunto, Bivar disse que, como todo partido grande, o União tem dissidências. "É importante frisar que com espaços ou sem espaços, teremos a posição de ajudar o governo".

Em entrevista à Folha de S.Paulo, a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, defendeu um "freio de arrumação" nas negociações com o União Brasil e disse que o partido "não está fazendo entrega".

O governo Lula cedeu espaço ao União Brasil em busca de apoio no Congresso. O União Brasil tem hoje 59 deputados e 10 senadores (terceira maior bancada nas duas Casas).