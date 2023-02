SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar cai na manhã desta terça-feira (14), após o presidente do BC (Banco Central), Roberto Campos Neto, negou na véspera ter proposto mudar a meta de inflação. No exterior, dados de inflação dos Estados Unidos ficam acima do esperado e puxam principais índices de Wall Street para baixo.

Por volta das 12h, o dólar comercial era vendido por R$ 5,15 à vista.

Na véspera, a moeda norte-americana à vista teve queda de 0,86%, a R$ 5,1772 na venda, patamar de encerramento mais baixo em uma semana.

O Ibovespa oscila nesta terça-feira ao redor dos 109 mil pontos entre perdas e ganhos.

O índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos, CPI, subiu 0,5% em janeiro na comparação com dezembro do ano passado, segundo dados divulgados nesta terça pelo Departamento do Trabalho americano.

O percentual está um pouco acima do esperado por analistas, mostrando que a inflação por lá segue em alta.

"O mercado norte-americano está em processo de redução da inflação, porém o mecado está mais otimista do que deveria. A gente consegue ver isso pelos dados, que vieram acima do esperado. Quando foi divulgado, S&P subiu e logo na sequência já ficou no zero a zero. Dólar subiu na hora da divulgação e logo depois despencou. Ou seja, mercado totalmente instável", afirma Rodrigo Cohen, analista de investimentos e co-fundador da Escola de Investimentos.

Os principais índices de ações de Wall Street abriram em baixa após os dados mostrarem que os preços ao consumidor nos Estados Unidos aceleraram em janeiro, mas o ritmo anual da inflação desacelerou. A equação, possivelmente, fará o Federal Reserve (BC americano) manter uma trajetória de altas moderadas de juros.

O Dow Jones caía 0,15% na abertura, para 34.194,09 pontos.

O S&P 500 abriu em queda de 0,26%, a 4.126,70 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,70%, para 11.808,20 pontos.

Inflação no Brasil Nesta segunda (13), Campos Neto afirmou que o BC discorda de uma mudança nas metas de inflação e que uma revisão dos alvos a serem perseguidos pela instituição neste momento teria o efeito contrário ao desejado sobre os juros.

Ele sinalizou também a necessidade de ter boa vontade com o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que fará tudo o que estiver ao seu alcance para aproximar a autarquia da gestão petista.

"Se a gente fizer uma mudança agora, sem um ambiente de tranquilidade e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter um efeito contrário ao desejado. Ao invés de ganhar flexibilidade, você pode terminar perdendo flexibilidade", afirmou no programa Roda Viva, da TV Cultura.