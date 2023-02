SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos aprovados na primeira fase do concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) devem fazer a matrícula para o curso de formação a partir das 10h desta quinta-feira (16), no site cebraspe.org.br. O prazo se encerra às 16h desta sexta (17).

A lista de convocados também está disponível no site da organizadora. Segundo o edital, quem não se matricular para o curso estará automaticamente desclassificado.

O curso será realizado entre os dias 6 de março e 5 de abril deste ano, de forma presencial, nas cidades de Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Os candidatos que forem selecionados receberão metade do salário oferecido pelo órgão. Segundo o edital, a remuneração inicial é de até R$ 5.905,79, e corresponde ao salário-base de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que poderá chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

Para a matrícula, o candidato deverá apresentar certificado de conclusão do ensino médio ou médio técnico ?ou comprovante de que, até a data da posse do cargo?, estará formado, documento de identidade, título de eleitor e comprovante de votação ou de justificativa, CPF e comprovante de quitação das obrigações militares (homens).

No dia 24 de fevereiro, será publicada nova lista com mais convocações para suprir a demanda dos candidatos que não tenham efetivado a matrícula do curso até a data prevista. Os novos convocados terão entre as 10h do dia 25 de fevereiro e 16h do dia 26 de fevereiro de 2023 para se matricular.

COMO SERÁ O CURSO DE FORMAÇÃO DO INSS

O curso vai abordar disciplinas que preparem o candidato para o posto de técnico do seguro social. É obrigatório frequentar todas as aulas. É permitido, no entanto, ter um máximo de 25% de faltas justificadas. Consideram-se faltas justificadas afastamentos médicos, por morte de parente de até segundo grau, entre outras situações previstas em lei.

Não será permitido gravar nenhuma aula. Nos dias de curso, há tolerância de 15 minutos de atraso e também é possível sair 15 minutos antes, caso seja necessário.

Ao final do curso, haverá duas provas. Uma objetiva, com 120 questões na qual o candidato deverá anotar certo ou errado, e uma discursiva, com duas questões, na qual será necessário discorrer sobre dois temas propostos, que estão ligados às aulas do curso de formação.

CONCURSO TEVE MAIS DE 1 MILHÃO DE INSCRITOS

O concurso, aberto em 2022, teve mais de 1 milhão de inscritos. Ao todo, 1.023.494 se inscreveram para mil vagas, distribuídas nas 97 gerências executivas do instituto localizadas em todo o país.

O governo tinha expectativa de bater 1,5 milhão de inscritos. No último concurso do INSS, publicado em dezembro de 2015, foram 1.087.804 para 950 vagas e o cargo de técnico do seguro social teve disputa de 1.304 candidatos para cada vaga.

O objetivo da seleção é substituir mão de obra no INSS por causa da alta demanda e das aposentadorias de servidores.

A Fenasps (Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde) disse, na época da abertura das inscrições, que as mil vagas são insuficientes para suprir o déficit de servidores do órgão, de 23 mil trabalhadores, e para resolver um dos principais problemas: a fila de espera para a concessão de benefícios.