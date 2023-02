SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O calendário de pagamentos de benefícios sociais e previdenciários será interrompido durante todo Carnaval, assim como o atendimento presencial nas agências da Previdência Social e da rede bancária de todo o país.

Os depósitos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás terão pausa por quatro dias: sábado (18), domingo (19), segunda-feira (20) e terça-feira (21). A liberação dos valores será retomada na Quarta-feira de Cinzas (22) após o meio-dia.

Ao todo, 21,86 milhões de famílias recebem, neste mês, o Auxílio Brasil e 5,95 milhões têm direito ao Auxílio Gás. O governo injeta R$ 13,2 bilhões e R$ 667,2 milhões na economia, respectivamente, nos dois programas de transferência de renda.

O pagamento dos benefícios sociais começou na última segunda-feira (13). A liberação dos valores ocorre conforme o final do NIS (Número de Identificação Social). As famílias inscritas no Auxílio Brasil recebem o valor mínimo de R$ 600. No caso do Auxílio Gás, que tem pagamento a cada dois meses, o vale é de R$ 112 em fevereiro.

Quem tem o pagamento liberado pode movimentar o dinheiro pelo Caixa Tem, caso possua poupança social digital. Quem recebe direto na Caixa Econômica Federal ou nas lotéricas com cartão do cidadão deve fazer o saque antes ou terá de esperar o fim da pausa de Carnaval.

APOSENTADORIAS E PENSÕES DO INSS VOLTAM A SER PAGAS DIA 23

No caso do INSS, o calendário de pagamentos será interrompido por cinco dias, de sábado (18) a quarta-feira (22). A retomada da liberação dos valores será na quinta-feira (23). Os segurados recebem conforme o final do cartão, sem considerar o dígito verificador.

O calendário de pagamentos da Previdência começa nesta sexta-feira (17) para quem recebe até um salário mínimo (R$ 1.302 neste ano) e tem benefício com final 1. Os demais beneficiários, com direito a valor mais do que o mínimo, só vão receber a partir de 1º de março. O INSS paga benefícios a 37 milhões de segurados em 2023.

FECHAMENTO DE AGÊNCIAS DA PREVIDÊNCIA

As agências da Previdência ficarão fechadas nos dias 20 e 21 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval. O atendimento será retomado na Quarta-feira de Cinzas (22) para os serviços que estão agendados a partir das 14 horas.

Os pedidos de benefícios podem ser feitos normalmente pelo aplicativo ou site Meu INSS. A Central 135 também estará funcionando, com atendimento no sábado, na segunda e na terça. Até às 18h, é possível falar com um atendente. Depois desse horário, o atendimento é eletrônico e fica disponível por 24 horas.

Pela central telefônica 135 é possível obter informações sobre benefícios e pagamentos, agendar atendimento ou conferir o horário de agendamento do atendimento presencial.

BANCOS VOLTAM A FUNCIONAR NA QUARTA-FEIRA DE CINZAS

Os bancos de todo o país ficarão fechados na segunda e na terça-feira de Carnaval. Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), o fechamento segue resolução de 2020 do CMN (Conselho Monetário Nacional), que não considera a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval como dias úteis para atendimento bancário.

Na Quarta-Feira de Cinzas, o início do expediente será às 12h e o encerramento será feito conforme o horário habitual, que varia de acordo com o município. Nos locais onde as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado. A intenção é garantir o mínimo de três horas de atendimento presencial ao público.

Para realizar operações, no entanto, os clientes podem usar os caixas eletrônicos e o banco pela internet ou celular. Segundo a Febraban, as contas de consumo como as de água, luz, telefone e gás, além dos carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem juros ou multa, no dia útil seguinte, que é a quarta-feira.

Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados. "Caso isso [ajuste de data] não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos", diz Walter Tadeu de Faria, diretor da federação.

*

CALENDÁRIO DO AUXÍLIO BRASIL E DO AUXÍLIO GÁS

Final do NIS - Pagamento

1 - 13/fev

2 - 14/fev

3 - 15/fev

5 - 16/fev

5 - 17/fev

6 - 22/fev

7 - 23/fev

8 - 24/fev

9 - 27/fev

0 - 28/fev