SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O iFood instalou uma função no aplicativo para servir como canal de doações para as vítimas das chuvas no litoral paulista.

O cliente poderá fazer suas contribuições quando finalizar um pedido no app ou por meio do perfil, na parte dedicada a doações.

Os recursos levantados pelo canal do iFood serão encaminhados para a campanha da ONG Gerando Falcões, que vai colocar até R$ 1 milhão como contrapartida conforme as doações recebidas.

Desde que lançou a campanha, neste domingo (19), a Gerando Falcões levantou aproximadamente R$ 760 mil, valor que será dobrado pelo caixa da ONG.

As chuvas históricas que atingem o litoral paulista desde sábado (18) já deixaram 37 mortos, 2.500 pessoas desabrigadas ou desalojadas e 40 desaparecidos.