SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve se reunir com empresários na terça-feira (28) no Palácio dos Bandeirantes para discutir formas de participação do setor privado na recuperação da tragédia provocada pelas chuvas no litoral do estado.

Segundo o secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fábio Prieto, a parceria dos empresários é uma extensão do movimento que foi costurado entre os governos federal, estadual e a Prefeitura de São Sebastião.

"Queremos mostrar que não é só o setor público que está tendo uma participação importante nessa hora. Conseguimos unir prefeito, governador e o presidente Lula e vamos ampliar isso", afirma Prieto.

Ele diz ter entrado em contato com João Camargo, que organiza o grupo Esfera Brasil e deve levar alguns de seus membros para o encontro.

A parceria entre Lula e Tarcísio, que vem sendo exaltada por ambos e tratada por políticos de esquerda como símbolo de retomada da normalidade institucional, incomoda aliados do ex-presidente Bolsonaro.