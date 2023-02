SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências bancárias de todo o país voltam a funcionar nesta Quarta-feira de Cinzas (22), a partir do meio-dia, após ficarem fechadas por causa do Carnaval. O encerramento do expediente será feito conforme o horário habitual, que varia de acordo com o município.

Com a retomada, os depósitos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás voltam a ser feitos a partir desta quarta. No caso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o calendário de pagamentos de aposentados e pensionistas reinicia na quinta-feira (23).

Nos locais onde as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente será antecipado. A intenção é garantir o mínimo de três horas de atendimento presencial ao público, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Os bancos estiveram fechados na segunda e na terça-feira de Carnaval, conforme resolução de 2020 do CMN (Conselho Monetário Nacional), que não considera essas datas como dias úteis para atendimento bancário.

Ao longo do ano, haverá ao menos outros dez dias sem atendimento na rede bancária. Nove deles serão feriados bancários de acordo com a agenda de feriados nacionais, além da interrupção do atendimento ao público no dia 29 de dezembro, último dia do ano, quando as agências não funcionam.

COMO FICAM OS PAGAMENTOS DE CONTAS

As contas de consumo como as de água, luz, telefone e gás, além dos carnês com vencimento nos dias do feriado nacional poderão ser pagos, sem juros ou multa, no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados, mas, caso não haja esse ajuste, a Febraban orienta o consumidor a agendar o pagamento.

Além disso, mesmo com as agências fechadas ao público, é possível realizar operações por meio dos caixas eletrônicos. Também é recomendável usar o banco pela internet, por computador, celular ou tablet, ou por telefone.

Os boletos bancários de clientes cadastrados poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

*

CALENDÁRIO DE FERIADOS DOS BANCOS EM 2023

Data - Dia da semana - Feriado

7 de abril - sexta-feira - Sexta-feira Santa

21 de abril - sexta-feira - Tiradentes

1º de maio - segunda-feira - Dia do Trabalho

8 de junho - quinta-feira - Corpus Christi

7 de setembro - quinta-feira - Independência do Brasil

12 de outubro - quinta-feira - Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro - quinta-feira - Finados

15 de novembro - quarta-feira - Proclamação da República

25 de dezembro - segunda-feira - Natal