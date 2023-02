SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três dias depois de abrir a campanha para arrecadar recursos para socorrer as vítimas das chuvas no litoral paulista, a ONG Gerando Falcões diz ter levantado mais de R$ 5 milhões, sendo R$ 1 milhão do caixa da entidade.

Em apoio à mobilização, o Bradesco abriu uma conta corrente em parceria com a Gerando Falcões para impulsionar a arrecadação. O iFood também abriu um canal no app.

A Avon e a Natura prometeram prorrogar os prazos de pagamento para revendedoras das marcas que estão em situação de vulnerabilidade na região. As empresas também doaram produtos de higiene e cuidado pessoal.

A Buser afirma que tem dez ônibus à disposição da Gerando Falcões e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) para ajudar as vítimas.

Na frente que reuniu farmacêuticas para enviar medicamentos, a União Química diz que já foram 30 mil unidades enviadas à prefeitura de São Sebastião. A EMS afirma que mandou 18 mil caixas, entre outras empresas do setor.