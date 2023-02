SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta é a edição da newsletter FolhaMercado desta quinta-feira (23). Quer recebê-la de segunda a sexta, às 7h, no seu email? Inscreva-se abaixo:

EXPORTAÇÃO SUSPENSA

O Ministério da Agricultura anunciou nesta quarta (22) a suspensão das exportações de carne bovina à China após a confirmação de um caso atípico da vaca louca no Pará.

Entenda: a decisão segue um entendimento firmado pelos dois países em 2015 de que as embarcações sejam suspensas após a identificação de um caso da doença.

A forma atípica da vaca louca surge de maneira espontânea em animais mais velhos, não causando risco de disseminação ao rebanho e ao ser humano. O tipo clássico da doença geralmente é causado por ração contaminada.

A confirmação do caso atípico foi feita pelo laboratório da Organização Internacional de Saúde Animal no Canadá. O governo do Pará disse que o caso foi identificado no sudeste do estado, em uma propriedade que tem 160 cabeças de gado e já está isolada.

Relembre: em 2021, a China manteve o embargo da importação da proteína brasileira por três meses e meio depois da confirmação de dois casos atípicos de vaca louca.

A decisão partiu do Brasil, mas a demora da China em liberar o embarque da carne foi visto pelo setor na época como uma estratégia do país asiático para reduzir os preços.

Trava: nesta quarta, enquanto era esperada a confirmação da doença, os frigoríficos suspenderam os abates em diversas regiões do país, segundo a agência Reuters.

Antes do anúncio da suspensão das exportações, a reação já apareceu na Bolsa, com queda das cotações das empresas do setor, como Minerva ( - 7,92%), JBS ( - 4,33%) e Marfrig ( - 4,71%).

**ECONOMIA DE UM LADO, PREJUÍZO DE OUTRO**

A manutenção do trabalho remoto para além das restrições da pandemia agora escancara o outro lado desse modelo: sem a circulação de trabalhadores, os comércios estão fechando, e as cidades, perdendo dinheiro.

É o que mostra um estudo de pesquisadores das universidades de Stanford, de Chicago e do Instituto Tecnológico Autônomo do México nas grandes cidades americanas.

Em números: a economia explica a preferência pelo home office. Em cidades mais caras como Nova York, os trabalhadores em média deixam de gastar US$ 4.661 (R$ 24 mil) por ano em refeições, compras e entretenimento próximo ao local de trabalho.

A situação é particularmente mais grave para o comércio de Washington, onde um quarto dos trabalhadores é empregado do governo federal e boa parte deles está no modelo remoto. Por lá, a economia chega a US$ 4.051 (R$ 21 mil).

CEOs de grandes empresas também têm feito apelos pelo fim do home office. Mais recentemente foi a vez de Andy Jassy, da Amazon, empresa que exigirá que os funcionários estejam em seus escritórios pelo menos três dias por semana a partir de 1º de maio.

Mais sobre mercado de trabalho

Semana de quatro dias: em um experimento praticado por 61 empresas no Reino Unido, 18 delas disseram que adotariam de vez o formato ?caracterizado por 80% do horário de trabalho e 100% de salário?, e outras 38 afirmaram que continuariam o teste.

Veja aqui depoimentos de chefes e trabalhadores britânicos sobre o sucesso dessa rotina.

Contratações em tecnologia: o mês de dezembro de 2022 teve o pior saldo de admissões para os profissionais e técnicos de informática desde maio de 2020, quando o mercado de trabalho brasileiro sentia o baque da pandemia.

O saldo foi de 427 contratações no período, queda de 88,3% em relação aos 3.645 novos empregos de dezembro de 2021. Os dados são do Caged, que capta contratações e demissões no mercado formal.

**MICROSOFT TENTA DEIXAR BING MENOS 'IRRITADO'**

Para tentar evitar comportamentos percebidos como agressivos por usuários, a Microsoft vai limitar as conversas do robô integrado ao buscador Bing, que usa a tecnologia da empresa dona do ChatGPT.

Entenda: na última semana viralizaram conversas de usuários com o chatbot em que a IA (inteligência artificial) os ameaçava por considerá-los como um risco a sua integridade.

A ira do robô geralmente vinha depois de uma sequência de perguntas em que o "entrevistador" tentava descobrir mais detalhes técnicos sobre a plataforma.

Em outra conversa, uma colunista do New York Times trocou mensagens por duas horas com o Bing, que a paquerou e disse querer viver.

Agora, a Microsoft vai limitar o questionário a cinco perguntas por sessão e 50 perguntas por dia.

Sessões muito longas poderiam fazer o Bing "tornar-se repetitivo ou ser provocado a dar respostas que não são necessariamente úteis ou de acordo com o tom que projetamos", afirmou a bigtech.

Opinião:

Para o colunista da Folha Ronaldo Lemos, esses modelos de linguagem foram soltos no mundo sem muita reflexão, e nem os próprios desenvolvedores sabem exatamente como funcionam.

"Eles são como um papagaio: capazes de reproduzir a linguagem, mas não de pensar sobre o que estamos pedindo", compara Pattie Maes, professora do MIT, em entrevista à Folha de S.Paulo.

Ainda sobre IA e chatbots

Mais de 200 livros foram cadastrados para venda na Amazon tendo o ChatGPT como autor ou coautor, segundo a agência Reuters. Vídeos no YouTube mostram como uma pessoa pode criar até 300 obras por ano apenas com comandos ao chatbot.

Reunimos aqui o que você precisa saber sobre ChatGPT, OpenAI e inteligência artificial na linguagem.

**META REPETE APOSTA DE MUSK NO TWITTER**

Seguindo os passos do Twitter, a Meta irá lançar nesta semana, em período de testes, um serviço de assinatura mensal para o Instagram e Facebook.

Entenda: a novidade vai permitir aos usuários verificar suas contas usando um documento de identidade emitido pelo governo e obter um selo azul ?que garante acesso prioritário no atendimento ao usuário, além de proteção contra falsificação e maior visibilidade em comentários.

O teste começará na Austrália e na Nova Zelândia e deve chegar a novos países ainda neste ano.

O preço é de US$ 11,99 (R$ 62) por mês para quem fizer a assinatura pela web e US$ 14,99 (R$ 77,5) por mês para quem preferir fazer direto pelo celular, nos sistemas da Apple e Android ?que cobram uma taxa da empresa para a transação.

O que explica: o anúncio de Mark Zuckerberg, CEO da Meta, acontece em um momento em que a companhia tenta diversificar sua fonte de receitas, hoje muito concentrada em publicidades, setor que mostra sinais de fraqueza diante da desaceleração da economia.

Sim, mas? A estreia do modelo de assinatura do Twitter propagandeada por Elon Musk ?que no Brasil custa R$ 42? não empolgou.

De acordo com o site The Information, menos de 0,2% dos usuários da plataforma nos EUA, ou cerca de 180 mil pessoas, eram assinantes do Twitter Blue em meados de janeiro, dois meses depois do serviço começar a funcionar.