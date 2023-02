BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O Governo arrecadou R$ 251 bi em janeiro deste ano, maior valor para o mês desde 1995. A informação foi divulgada nesta quinta (23) pela Receita Federal.

Na comparação com o mesmo mês de 2022, houve crescimento real de 1,14%. Em janeiro de 2022, o governo federal havia arrecadado R$ 235,3 bilhões, resultado que até então era o recorde para o mês. Com correção inflacionária, esse valor foi para R$ 248,9.

- 2018: R$ 205,4

- 2019: R$ 204,1

- 2020: R$ 213,6

- 2021: R$ 210,4

- 2022: R$ 248,9

- 2023: R$ 251,7

As desonerações totais concedidas pelo governo resultaram em uma renúncia fiscal de R$ 12,379 bilhões no último mês, valor maior do que em janeiro de 2022, quando ficaram em R$ 6,349 bilhões.

A arrecadação de R$ 3 bilhões em Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido foi um dos fatores que contribuíram para o resultado.Por outro lado, o governo registrou perda de R$ 5,65 bilhões na arrecadação de tributos por causa da redução do PIS/Cofins sobre combustíveis e do Imposto Sobre Produtos Industrializados.

O aumento na receita previdenciária foi de de 8,63%, para R$ 47,95 bilhões, na comparação com o mesmo mês de 2022. Segundo a Receita Federal, o resultado é explicado pelo aumento da massa salarial, e pelo "crescimento das compensações tributárias com débitos de receita previdenciária".

Neste ano, o Orçamento aprovado pelo Congresso Nacional prevê déficit primário de até R$ 231,5 bilhões. Em janeiro, o Ministério da Fazenda anunciou um pacote de medidas a fim de para reduzir o rombo fiscal estimado para esse ano para abaixo de R$ 100 bilhões.