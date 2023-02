SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os ministros Carlos Fávaro (Agricultura) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) confirmaram presença em um evento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) no Paraná.

A primeira Festa da Colheita da Soja Livre de Transgênico vai ocorrer no próximo sábado (25), na comunidade Fidel Castro, formada por cerca de 200 famílias do movimento social. O local fica na cidade de Centenário do Sul, no norte do estado.

Segundo a organização do evento, também está confirmada a presença da deputada federal e e presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), do presidente do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), Edgar Pretto, e de representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

A programação terá início às 9h, com o início da colheita de soja às 10h. A expectativa é que o evento receba público de cerca de 5.000 pessoas.