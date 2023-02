SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa fechou em alta nesta quinta-feira (23), impulsionada pelas ações de Petrobras e JBS. Notícias sobre aumento da demanda por petróleo e o episódio de vaca louca no Pará direcionaram os investidores. O dólar fechou em baixa com um movimento de ajuste após as altas recentes, que foi ajudado pela "trégua" do governo nas críticas ao Banco Central, e pelo dia mais otimista no exterior.

O Ibovespa fechou em alta de 0,41%, a 107.592 pontos. O dólar comercial à vista fechou em queda de 0,58%, cotado a R$ 5,138. É o menor patamar do câmbio desde o dia 2 de fevereiro.

Os juros estão próximos da estabilidade, com a agenda econômica e política esvaziada no Brasil neste pós-Carnaval. Os contratos com vencimento em janeiro de 2024 sobem de 13,37% ao ano do fechamento desta quarta-feira (22) para 13,39%. Para janeiro de 2025, os juros passam de 12,64% para 12,61%. No vencimento em 2027, a taxa passa de 12,88% para 12,87% ao ano.

Por volta das 18h20 (horário de Brasília), o barril do petróleo Brent subia 2,30%. As ações ordinárias da Petrobras fecharam em alta de 3,73%, e as preferenciais subiram 3,06%.

Neste início de 2023, o mercado já atua com a expectativa de uma aceleração no ritmo de crescimento da China, à medida que o governo do país abre mão da política de Covid Zero.

Mas outro importante país asiático também deve contribuir para aumento da demanda global por petróleo. Segundo a agência Bloomberg, o governo da Índia projeta que o consumo de combustíveis bata recorde em 12 meses a partir de abril.

"A base da economia indiana é o diesel", diz Sukla Mistry, diretor de refinarias da estatal Indian Oil, durante evento do setor realizado na capital Nova Deli.

O noticiário envolvendo o caso de vaca louca detectado no Pará também mexe com o mercado nesta quinta-feira.

As gigantes Minerva e Marfrig afirmaram que seguirão atendendo a demanda chinesa de carne bovina por meio de unidades de abate no Uruguai e na Argentina, após um "autoembargo" do Brasil devido a um caso de "mal da vaca louca" no Pará.

Segundo a Minerva, essa estratégia evitará que sua participação de mercado seja afetada, já que as unidades brasileiras que antes embarcavam a carne aos chineses agora estão suspensas. Serão utilizadas três plantas no Uruguai e uma argentina.

A Minerva, líder na América do Sul na exportação de carne bovina, comentou que a suspensão se deu em função da confirmação de um caso da Encefalopatia Espongiforme Bovina, em um animal de 9 anos, conforme tinham relatado autoridades na véspera.

A Marfrig, que é a maior produtora global de hambúrgueres, disse em comunicado que o atendimento realizado pelas sete plantas brasileiras da empresa será redirecionado para as seis unidades habilitadas aos chineses, localizadas no Uruguai e na Argentina.

As ações das duas empresas estavam em queda pouco antes da divulgação dos comunicados. Os papéis ordinários da Marfrig encerraram o dia com alta de 0,31%, e os da Minerva subiram 3,50%. A segunda tem maior exposição ao mercado chinês, com cerca de 40% das suas vendas concentradas no país asiático.

A ação ordinária da JBS fechou em alta de 5,52%. Segundo Victor Hugo Israel, especialista em renda variável da Blue3 Investimentos, o episódio da vaca louca tem pouco efeito para a empresa. "Claro que a China é relevante para a JBS, mas ela tem uma diversificação maior que suas concorrentes."

Alexsandro Nishimura, economista e sócio da Nomos, acredita que a situação não deve demorar muito para ser resolvida.

"Não há um prazo determinado para retomada das exportações para o país asiático, mas existe a expectativa de que retornem antes da visita do presidente do Brasil à China, que ocorre no final de março", diz Nishimura.

Em relação ao cenário externo, os investidores tentam se equilibrar entre dados que mostram força da atividade econômica nos Estados Unidos, mesmo com juros mais altos, e o receio de que as taxas subam ainda mais para controlar a inflação.

O Departamento de Análises Econômicas divulgou hoje a segunda estimativa para o PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre e no ano de 2022. O crescimento trimestral foi revisado de 2,9% para 2,7%. O resultado definitivo será divulgado no dia 30 de março.

No terceiro trimestre, a economia americana havia crescimento 3,20%. "O mercado está entre receber bem a informação de que a economia americana apresenta uma certa estabilidade, e o receito de que isso provoque uma reação nos juros", explica Michael Shaoul, da Marketfield Asset Managemente, à Bloomberg.

Assim como no mercado brasileiro, os índices de ações em Nova York fecharam com desempenhos positivos. O Dow Jones subiu 0,33%. O S&P 500 fechou com alta de 0,53%. O índice Nasdaq teve avanço de 0,72%.