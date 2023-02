SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Google vai começar a migrar, neste mês de março, as anotações feitas no Google Agenda para seu novo aplicativo de tarefas, lançado em setembro. A big tech deve desativar os tradicionais lembretes no segundo semestre deste ano.

Quem usa a versão gratuita dos serviços do Google já pode ter visualizado a mensagem "torne meus lembretes em tarefas agora". Essa alteração permite que os compromissos fiquem salvos no aplicativo Google Tarefas, que promete um layout mais dinâmico do que o atual formato de agenda.

A partir de março, a empresa começará a levar as anotações automaticamente para o Google Tarefas, até a eventual desativação da opção de gravar lembretes no calendário, que pode ser usada para organizar cronogramas de forma coletiva.

O Google Agenda, ou Calendar, entretanto, continuará a funcionar e já permite a opção de gravar "tarefas", nas quais é possível adicionar comentários ao compromisso. O lembrete possibilita apenas a gravação de título.

De acordo com o Google, ainda pode levar algumas semanas para que essa opção de migrar lembretes para tarefas esteja disponível para todos os usuários. Quem baixa o aplicativo Google Tarefas já pode converter as anotações no celular.

A opção também valerá para os lembretes criados pelo assistente de áudio do Google, que começaram a ser registrados como tarefas. Não tem efeito, porém, sobre as anotações feitas no bloco de notas virtual Google Keep, que não aparecem no calendário.

Para usuários do Google Workspace (pacote de escritório concorrente do Microsoft Office), a migração começará em 12 de abril e será concluída automaticamente em 22 de maio. O serviço está disponível por R$ 28 mensais ou gratuitamente para organizações sem fins lucrativos ou educacionais.

De acordo com a gigante da tecnologia, o Google Tarefas estará integrado com o Docs (aplicativo de edição de texto), Gmail, Chat e também com o assistente do Google, para proporcionar uma experiência guiada por voz e sem uso de mãos.

O novo aplicativo permite organizar as tarefas por data do compromisso, por marcação de prioridade ou pela ordem escolhida pelo usuário, que também sinaliza a conclusão da tarefa. O layout é similar a outras plataformas de organização como Trello, Keep e o Microsoft Tasks.

O Google Tarefas está disponível na Play Store, para donos de celular Android, e na App Store, para quem tem iPhone.