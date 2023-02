SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As centrais sindicais determinaram que os espaços das colônias de férias de seus sindicatos no litoral de São Paulo sejam oferecidos provisoriamente para as vítimas das chuvas que ficaram desabrigadas.

A orientação foi dada nesta quinta (23) pelas centrais Força Sindical, CUT, UGT (União Geral dos Trabalhadores), CTB (Central dos Trabalhadores do Brasil), CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros) e Nova Central.

As sedes dos sindicatos também vão receber doações de cestas básicas.

Segundo o governo de São Paulo, o número de mortos pelas chuvas que atingiram o litoral norte do estado no último final de semana já chega a 50. São mais de 4.000 desabrigados e desalojados na região.