SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -Uma casa com três dormitórios, dois banheiros, duas vagas de garagem e que tenha escritório, salão de jogos, salão de festas, piscina, churrasqueira, horta e espaço pet. Este é o sonho de moradia do brasileiro, segundo uma pesquisa encomendada pelo QuintoAndar.

"Essa pesquisa traz insights que mostram um descompasso entre a expectativa e a realidade, seja por motivos financeiros, seja pelo local de trabalho, com as pessoas em conseguir aliar esse sonho à realidade de estar perto do emprego", afirma Thiago Reis, Gerentes de dados do QuintoAndar.

Questionados sobre o que não abrem mão caso só possam escolher uma opção para sua casa dos sonhos, 38% dos entrevistados citam "quartos", e outros 21%, "suíte".

"A gente não tem uma base comparativa dessa pesquisa, mas o que vemos desde o início da pandemia é que as pessoas passaram a ressignificar a moradia. Houve uma vontade expressa de mais espaço e áreas verdes. É normal ver que querem morar em apartamentos maiores, mas a necessidade se impõe", diz Reis.

O estudo aponta que o brasileiro mora, em média, numa casa com dois quartos, com apenas um banheiro e com uma vaga de garagem. A maioria não conta com um espaço para home office nem área de lazer.

A pesquisa foi realizada pela Offerwise com 1.500 pessoas em todo o Brasil.

