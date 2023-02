SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sistema Pix do Itaú ficou fora do ar neste sábado (25). No Twitter, o Itaú afirma que "identificou uma indisponibilidade nas operações Pix, que está sendo normalizada gradativamente".

Segundo relatos dos clientes do banco nas redes sociais desde de manhã, o dinheiro é debitado da conta Itaú, mas não chega à conta de destino.

O banco orienta os clientes a não refazerem o envio do valor até que a falha esteja corrigida.

No site Downdetector, que compila alertas de falhas em páginas e aplicativos, as notificações tiveram pico às 12h30.

Nas redes sociais, clientes Itaú também se queixam de não conseguirem entrar em contato com os canais de atendimento do banco.

Procurado pela Folha, o banco não informou se os valores debitados das contas serão estornados ou depositados ao destinatário.