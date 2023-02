SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O litoral norte de São Paulo foi uma das regiões com o maior aumento na movimentação de pedágios de todo o país, segundo levantamento da Veloe, empresa de pagamento do setor de transportes.

O salto foi de 63% no fluxo de sexta (17) até quarta (22) na comparação com a semana anterior.

Avanço semelhante só foi registrado nos pedágios da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

No Carnaval do ano passado, ainda em meio à pandemia, o aumento de movimentação no litoral norte ficou em 20%, segundo a companhia.

Com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix