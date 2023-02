SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois dos relatos de aumentos abusivos no preço de produtos no comércio de São Sebastião (SP), a Apas (associação de supermercados do estado) diz ter pedido aos estabelecimentos associados da entidade que abram diálogo com fornecedores em busca de descontos.

A Apas afirma que o problema não foi registrado nos estabelecimentos ligados à associação, mas que, mesmo assim, "orienta que eventuais novas tabelas de preço sejam negociadas com fornecedores, de maneira a não haver repasse aos consumidores em razão do estado de calamidade pública".

A entidade diz ainda que monitora os estoques e o abastecimento da região desde o último domingo (19).