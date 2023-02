SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal começa a receber lances nesta segunda-feira (27) para 66 lotes de itens apreendidos ou abandonados no Aeroporto de Guarulhos. Entre os objetos, está um MacBook Pro 13,3 polegadas, com lance mínimo de R$ 2.000 -o aparelho é vendido por mais de R$ 10 mil em alguns marketplaces.

Um Apple Watch Series 7 e um iPad Air, de quarta geração, também estão disponíveis a partir de R$ 1.000.

Os lotes são divididos em categorias como relógios, informática, artigo esportivo, eletrônico, joia e outros -há artigos diversos, como cabelos sintéticos e acessórios de kite surfe. Os itens do edital podem ser examinados pessoalmente no Aeroporto de Guarulhos (Grande SP) no primeiro dia do leilão.

Os lotes de joia ficam de fora da visita, mas tem autenticidade validada por laudo pericial.

O pregão começa às 8h do dia 27 e termina às 20h do dia 6 de março. A sessão pública, com a classificação e ordenação das propostas, começa às 10h do dia 7.

O lance mínimo de cada lote varia de R$ 200, com perfumes, a R$ 200 mil, com oito toneladas de peças de celular.

Para participar do pregão, os interessados devem ter selo Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal, acessar o e-CAC (Centro de Atendimento ao Contribuinte) e clicar em "Sistema de Leilão Eletrônico". Também é preciso ser maior de idade.

Empresas também podem oferecer lances desde que tenham CNPJ regular. O responsável pela empresa ou seu procurador necessitam portar selo Prata ou Ouro junto ao sistema de identificação do governo.

Para enviar as propostas, o usuário deve selecionar o edital nº 0817600/000001/2023 e clicar em "Incluir Proposta". No Sistema Leilão Eletrônico, é possível ver o edital completo e os itens de cada um dos 66 lotes.

VISITAÇÃO DOS LOTES DO LEILÃO DA RECEITA FEDERAL

Local Setor de Perdimento, localizado no Terminal 1 do aeroporto internacional de São Paulo, em Guarulhos

Data 27/02/2023

Horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30

DOIS LEILÕES EM ANDAMENTO

Neste momento, estão em andamento outros dois leilões.

O primeiro dos pregões oferece itens apreendidos ou perdidos no Aeroporto de Viracopos em Campinas, com edital nº 0817700/000006/2022. Há desde garrafas de bebidas por R$ 200 até 5.836 roteadores de computador por R$ 85 mil.

O segundo leilão trata de itens apreendidos pela Superintendência da Receita Federal no Paraná e em Santa Catarina (edital nº 0900100/000001/2023). Há um celular XiaoMi Poco X3 Pro a partir de R$ 200, diversos carros e lotes com milhares de smartphones.