SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa e o dólar oscilam próximos da estabilidade no início da tarde desta segunda-feira (27). O mercado aguarda uma definição do governo sobre a volta da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis, e a falta de uma conclusão tem impacto nas ações da Petrobras.

Perto das 13h25 (horário de Brasília), o Ibovespa tinha baixa de 0,07%, a 105.723 pontos. Na máxima, o índice chegou a bater os 106.300 pontos, e na mínima, ficou pouco acima dos 105.200 pontos. O dólar comercial à vista caía 0,03%, a R$ 5,196.

No mercado de juros, a tendência é de queda. Nos contratos com vencimento em janeiro de 2024, as taxas passam de 13,46% do fechamento da última sexta-feira (24) para 13,37% ao ano. Para janeiro de 2025, os juros passam de 12,77% para 12,66%. No vencimento em janeiro de 2027, as taxas recuam de 13,06% para 12,93%.

Houve uma reunião na manhã desta segunda-feira com participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates.

Depois do encontro, o ministro Haddad disse que haverá outra reunião, ainda nesta segunda, para definir a questão. Segundo analistas, o resultado das discussões será também um parâmetro da força do ministro da Fazenda dentro do governo Lula.

"Tido como o 'patinho feio' da Esplanada, o ministro tem lutado por pautas consideradas mais alinhadas aos mercados e, por isso, espera-se uma leve reação negativa no caso de um revés para a economia", afirma a equipe de análise da Levante Investimentos.

Questionado sobre se a decisão sairia ainda nesta segunda, Haddad respondeu: "Acredito que sim".

A medida provisória assinada por Lula no primeiro dia de seu mandato prevê que a desoneração do PIS e Cofins será válida até a terça-feira (28) para a gasolina, etanol, querosene de aviação e gás natural veicular. Ou seja, a tributação seria retomada a partir da quarta-feira (1º), se não houvesse um novo ato.

Antes da desoneração, as alíquotas eram de até R$ 0,69 por litro da gasolina e de R$ 0,24 por litro de etanol.

Os analistas acreditam que o governo possa partir para uma solução intermediária. Segundo a equipe da Mirae Asset, o governo poderia passa a cobrar R$ 0,49 por litro da gasolina. O anúncio seria feito juntamente com outras medidas, como o salário mínimo de R$ 1.320 e a correção da tabela de Imposto de Renda para pessoas físicas, segundo os analistas da casa.

Nos Estados Unidos, as bolsas se recuperam parcialmente das quedas acumuladas na semana passada. Para analistas, os investidores tentam "digerir" o cenário de juros altos por mais tempo no país.

Nesta segunda foi divulgado o dado de encomendas de bens de capital pela indústria americana. Houve um aumento de 0,8% em janeiro na comparação com dezembro.

O sinal deste indicador é de que as indústrias nos Estados Unidos continuam investindo para aumentar a capacidade produtiva no longo prazo, mesmo com as incertezas sobre a continuidade do crescimento econômico.

Em Nova York, perto das 13h25 (horário de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,28%. O S&P 500 registrava alta de 0,78%. O índice Nasdaq avançava 0,75%.