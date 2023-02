SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O birô de crédito Boa Vista registrou novo avanço mensal nas vendas do varejo brasileiro, segundo levantamento que será divulgado nesta semana.

A alta de 1,2% de janeiro na comparação com o mês anterior é a quarta variação positiva seguida, considerando os dados dessazonalizados.

Na comparação com igual período do ano passado, o aumento foi de 1%. Apesar do cenário positivo, fatores como inflação, juros altos, inadimplência e desaceleração do crédito serão os obstáculos para o setor no decorrer do ano, segundo Flávio Calife, economista da Boa Vista.

Somados a um cenário macroeconômico desfavorável, a curva de longo prazo do indicador deve entrar em tendência de desaceleração em breve. Os resultados podem reproduzir o comportamento do ano passado, com oscilação entre números positivos e negativos, segundo a Boa Vista. Para este ano, ainda há expectativa de alta, mas inferior ao registrado em 2022.