SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Enquanto não fica pronto o monotrilho da futura linha 17-ouro do metrô de São Paulo para ligar o Morumbi ao aeroporto de Congonhas, a BYD Skyrail vai apresentar nesta semana na capital paulista um protótipo parecido com os trens que estão sendo construídos em sua fábrica na China.

A apresentação vai ser feita na Intermodal South América, no São Paulo Expo, a partir desta terça (28).

Pelo contrato, a BYD Skyrail vai fornecer 14 composições de trens, com cinco carros cada um, para o monotrilho da linha 17-ouro, que terá oito estações na primeira fase.

Anunciada há mais de uma década pelo então governador Geraldo Alckmin, a construção da linha tinha uma previsão original de inauguração na Copa do Mundo em 2014. Atravessou uma série de obstáculos nas obras com rescisão de contratos e atrasos pela pandemia, postergando nova previsão de dezembro passado para o fim deste ano.

A BYD tem dois grandes projetos de monotrilho em implantação no Brasil. Além do trem de São Paulo, a empresa tem outro em Salvador, onde é responsável pela construção e pela operação do projeto do VLT do Subúrbio, que terá 28 composições, com quatro carros cada um.