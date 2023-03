SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da primeira fase de doações de produtos básicos para as vítimas da chuva no litoral paulista, o Sesi-SP e o Senai-SP preparam uma ação de apoio para reequipar as escolas públicas atingidas.

Sesi e Senai se comprometeram a doar mais de 3.600 itens entre cadeiras, carteiras, computadores, mesas e bancadas de laboratórios de informática para as escolas de São Sebastião.

Pelos próximos dois anos, o Sistema Sesi de Ensino também vai ficar à disposição de São Sebastião, Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e Bertioga gratuitamente. O programa abrange proposta educacional, material didático e formação de professores e gestores para as escolas da rede pública.

Na semana passada, a campanha de arrecadação das unidades do Sesi-SP e do Senai-SP recebeu 49 toneladas de alimentos não perecíveis, 7 toneladas de materiais de limpeza, quase 54 mil litros de água mineral, 32 mil itens de higiene, 230 mil peças de roupa e quase 18 mil pares de calçados, segundo a instituição.