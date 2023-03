SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) divulga nesta quarta (1º) os números da movimentação nos aeroportos em janeiro com um novo avanço, porém, ainda abaixo do cenário anterior à pandemia.

Nos voos domésticos, foram 8,3 milhões de passageiros, alta de 11% na comparação com o mesmo mês do ano passado. O número representa cerca de 93% da demanda doméstica registrada em janeiro de 2019, antes da Covid.

No mercado internacional, cuja recuperação tem demorado mais, o resultado atual ainda equivale a aproximadamente 76% da movimentação de janeiro de 2019. Chegou a 1,83 milhão o número de passageiros transportados, alta de 73% em relação a janeiro de 2022.

Na movimentação de cargas, a alta ficou em torno de 7,5% no mercado doméstico com 32,5 mil toneladas transportadas no mês, enquanto o internacional teve queda de quase 6,5% para pouco mais de 71 mil toneladas na mesma base de comparação.