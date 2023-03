RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O preço do diesel nos postos brasileiros caiu mais 0,8% na semana passada, ainda com repasses do corte feito pela Petrobras em suas refinarias no início de fevereiro. Nesta terça-feira (28), a estatal anunciou novo corte, de 1,9%, com vigência a partir de quarta (1º).

Segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o litro do diesel S-10 foi vendido no país, em média, a R$ 6,05, R$ 0,05 a menos do que o valor verificado na semana anterior.

Desde a redução de preços na refinaria, o produto acumula queda de 5,3% nas bombas, chegando ao menor valor desde março de 2022.

Com o corte anunciado pela Petrobras, o produto deve cair abaixo dos R$ 6. O diesel não será impactado pela volta da cobrança de impostos federais, já que está desonerado até o fim do ano. Gasolina e etanol terão aumento de imposto de R$ 0,47 e R$ 0,02 por litro, respectivamente.

Nos postos, o preço da gasolina permaneceu estável na semana passada, segundo os dados da ANP. O litro do combustível foi vendido, em média, a R$ 5,08, ante R$ 5,07 na semana anterior.

Nesta terça a Petrobras anunciou corte de 3,9% no preço de refinaria, com vigência a partir desta quarta (1º), em uma medida para tentar amenizar os impactos do retorno da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis.

De acordo com a ANP, o preço do etanol hidratado também ficou estável nos postos, em R$ 3,79 por litro, R$ 0,01 a menos do que o verificado na semana anterior.

O preço do gás de cozinha também ficou praticamente estável, em R$ 107,59 por botijão de 13 quilos.

