RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A retomada da cobrança de tributos federais sobre a gasolina deve levar o combustível novamente à casa dos R$ 5,50, patamar observado pela última vez em agosto de 2022, segundo projeção da Ativa Corretora.

A projeção considera o preço do combustível nas bombas mais a adição de R$ 0,34 por litro, impacto esperado pelo governo com o retorno dos tributos, que custarão R$ 0,47 por litro, descontando o corte de R$ 0,13 anunciado pela Petrobras nesta terça-feira (28).

O impacto final, porém, depende de diversos fatores, como a política comercial de distribuidoras e postos e a variação do etanol anidro, que representa 27% da mistura vendida nos postos.

A conta foi feita com base no preço médio da gasolina brasileira há duas semanas, R$ 5,07 por litro, segundo pesquisa feita pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis).

Nesta terça, a ANP divulgou a pesquisa da semana passada, com preço médio da gasolina de R$ 5,08 por litro, praticamente estável em relação à semana anterior.

O mercado esperava alta de até R$ 0,69 por litro, valor das alíquotas antes da desoneração promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em maio de 2022. Para garantir alíquotas mais baixas sem perda de receita, o governo decidiu taxar as exportações de petróleo brasileiras.

Segundo a Ativa Corretora, a alta tem impacto potencial de 0,39 pontos percentuais no IPCA, o índice oficial de inflação no país, com maior pressão em março e pressão residual em abril.

"Mediante a ação do governo, nossa perspectiva para o IPCA de 2023 saltará de 6,2% para 6,8%. Por inércia elevamos nossa perspectiva para 2024 de 3,7% para 4,0%", escreveu o economista-chefe da corretora, Étore Sanchez.

Sanchez acredita que a taxação das exportações não terá o efeito desejado pelo governo, já que o caráter temporário do imposto pode adiar operações de venda. "O imposto temporário gera uma postergação de negócios, ainda mais em commodities globalizadas", diz.

"Em outras palavras, o petróleo tem mais valor em estoque do que sendo exportado, tendo em vista a perspectiva de receita futura após a remoção do imposto em quatro meses."

A reoneração tem impacto também no preço do etanol hidratado, mas marginal, já que o governo definiu as alíquotas em R$ 0,02 por litro. Na semana passada, o combustível era vendido ao preço médio de R$ 3,79 por litro, segundo a ANP.

O preço do diesel deve manter tendência de queda, já que a estatal anunciou corte de 1,9% no valor de venda por suas refinarias. O combustível vem caindo há três semanas, com repasses de redução promovida pela estatal no início do mês.

Desde então, a queda acumulada é de 5,3%. Na semana passada, o produto era vendido a R$ 6,05, menor valor desde março de 2022. Esse produto permanecerá sem impostos federais até o fim do ano.

"[O diesel] tem um impacto muito grande na cadeia produtiva", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista para detalhar a reoneração dos combustíveis nesta terça.