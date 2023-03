SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) concluiu nesta terça (28) a coleta de dados do Censo Demográfico 2022, iniciada em agosto passado, e conseguiu atingir cerca de 92% de todo o território nacional.

Apesar da conclusão, o IBGE ressaltou que algumas equipes permanecerão nas ruas para tentar coletar os dados dos 8% da população que não responderam o questionário ou que não foram localizados.

Durante sete meses, os recenseadores entrevistaram 189.261.144 milhões de brasileiros em todas as regiões. A expectativa é que o órgão divulgue a primeira parte dos dados coletados em abril.

"Criamos um comitê de fechamento do censo, que inclui oito demógrafos contratados exclusivamente para essa etapa de apuração, que trabalharão em sintonia direta com os demógrafos do próprio IBGE", declarou o presidente interino do instituto, Cimar Azeredo.

Durante o período de coleta de informações, os recenseadores do IBGE enfrentaram dificuldades e muitas recusas de pessoas que não quiseram responder os questionamentos ou sequer abriram as portas.

Os dados do Censo Demográfico são essenciais para a formulação de políticas públicas mais efetivas por haver maior conhecimento das necessidades de cada município e de cada região.

**RECENSEAMENTO EM TERRA INDÍGENA YANOMAMI**

O IBGE também destacou que durante o mês de março realizará uma operação pontual de coleta de dados juntos aos moradores da terra indígena yanomami.

A operação será iniciada no próximo dia 6 e, a depender das condições climáticas no território que passa pelos Estados de Roraima e Amazonas, será concluída entre 20 e 30 dias depois.

Durante a realização do censo, os recenseadores já coletaram dados de 50% dos moradores do território Yanomami. Agora resta a metade final, que vive em áreas de acesso especialmente complexo.