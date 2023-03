SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em evento com empresas do setor de infraestrutura na terça-feira (28), a diretora da Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) Flávia Takafashi afirmou que ainda não há definição sobre a privatização do Porto de Santos.

Segundo ela, o processo ainda está em aberto, enquanto estão sendo estudados outros modelos, incluindo a concessão do canal e diferentes formas de licitação.

A fala foi lida como um sinal de que a privatização vem perdendo tração até mesmo na agência reguladora.

No início deste mês, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a declarar que o porto de Santos está "na boca" para ser privatizado e que ele faria um trabalho de convencimento sobre o tema junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na prática, no entanto, a venda da forma como está proposta já foi descartada pelo ministro dos Portos, Márcio França (PSB), que é contrário à concessão à iniciativa privada da autoridade portuária.