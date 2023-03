RIO DE JANEIRO, RJ, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O setor de serviços teve destaque na economia brasileira em 2022. No acumulado do ano, registrou crescimento de 4,2%, segundo dados do PIB (Produto Interno Bruto). A indústria cresceu 1,6%, enquanto a agropecuária encolheu 1,7%.

O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (2) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No total, o PIB cresceu 2,9% no ano passado.

O segmento de serviços é o maior empregador do país. Também é o principal componente do PIB pela ótica da oferta, com peso de cerca de 70% no indicador.

Todas as atividades dos Serviços tiveram crescimento, com destaque para aquelas mais ligadas ao consumo presencial (Outras atividades de serviços, 11,1%), Transporte, armazenagem e correio (8,4%) e Informação e comunicação (5,4%).

Em 2022, a derrubada das restrições da pandemia incentivou o consumo de serviços que estavam represados na crise sanitária. Houve estímulo a gastos em bares, restaurantes, hotéis, eventos e outros negócios dependentes da circulação de pessoas.

A inflação, os juros elevados e o endividamento das famílias, por outro lado, prejudicaram uma recuperação maior do setor, dizem analistas. Segundo eles, o incentivo da reabertura após pandemia tende a se esgotar em 2023.

Na Indústria, o destaque positivo foi o desempenho do segmento de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (10,1%), segundo o IBGE, que teve bandeiras tarifárias mais favoráveis ao longo de 2022.

A construção registrou crescimento de 6,9%. Já as indústrias de transformação tiveram queda de 0,3%. As indústrias extrativas caíram 1,7% devido à queda na extração de minério de ferro.

No setor primário, problemas climáticos prejudicaram lavouras no ano passado. Houve quebra de safra em culturas como a soja. Segundo o IBGE, o decréscimo de produção e a perda de produtividade da agricultura suplantaram as contribuições positivas de pecuária e pesca.

Em 2023, analistas apostam em um desempenho positivo no campo. A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar o recorde de 302 milhões de toneladas neste ano, de acordo com estimativa de janeiro do IBGE.

Há, porém, registro de perdas no Rio Grande do Sul em razão de uma nova estiagem.

No 4º trimestre de 2022, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, a indústria encolheu 0,3%, enquanto a agropecuária e os serviços apresentaram variação positiva de 0,3% e 0,2%, respectivamente.