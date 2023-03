SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rede de supermercados Zona Sul, do Rio de Janeiro, decidiu suspender suas vendas do suco da vinícola Aurora. A medida foi tomada depois da revelação do caso de um grande resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão na colheita de uva em Bento Gonçalves (RS), que trabalhavam para duas empresas contratadas pelas vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton.

O Zona Sul afirma que não tinha um contrato de fornecimento fixo com a Aurora, mas o estoque era reorganizado sempre que o suco acabava. A rede diz que já não trabalhava com as marcas da Salton e Garibaldi.

Após notícia da operação realizada pelo Ministério do Trabalho com o Ministério Público do Trabalho e as polícias Federal e Rodoviária Federal, a rede varejista suspendeu as compras e retirou o produto das gôndolas das 47 unidades na zona sul da capital fluminense e uma em Angra dos Reis.

Após a divulgação do caso, as vinícolas manifestaram repúdio a violações de direitos humanos e dizem que não tinham conhecimento da situação.