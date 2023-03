BARCELONA, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Um projeto da Nokia, em parceria com a Nasa, desenvolveu uma forma de conectar a Lua a uma rede 4G.

A empreitada foi apresentada no estande da empresa no Mobile World Congress, um dos principais eventos de tecnologia do mundo, focado em telecomunicações, que aconteceu nesta semana em Barcelona.

O dispositivo desenvolvido pela finlandesa deve ser lançado para o espaço neste ano, ainda sem data, para começar os testes da rede celular.

Inicialmente, o equipamento conectará astromóveis (veículos exploradores) por alguns dias. No futuro, a ideia é que isso sirva para conectar futuras bases de explorações instaladas na Lua.

O equipamento deve ser capaz de tanto criar a rede por lá, quanto se ligar novamente à Terra por satélite.

Wilson Cardoso, diretor de tecnologia da Nokia para a América Latina e uma das pessoas que ajudou a definir as especificações técnicas do projeto, diz que o equipamento se comportou bem em ambiente simulado. "Lá, é outra história. São temperaturas muito extremas que não temos como reproduzir aqui", diz.

Outro desafio é lidar com o solo lunar. Ele não permite fazer aterramento e, por isso, os aparelhos queimam. O teste permitirá ver se a alternativa desenvolvida sobrevive.

Fazer esse equipamento mais robusto, diz Cardoso, pode também ser útil para desenvolver produtos que aguentem condições mais extremas na Terra.

A escolha pelo 4G, num momento em que o 5G já é realidade, deu-se pela duração do projeto. Cardoso explica que a empreitada começou ainda em 2012, quando a quarta geração da internet móvel predominava.

Jornalista viajou a convite da Huawei