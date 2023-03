SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A TAP vai expandir a frequência de partidas do Brasil, com seis novos voos semanais para Lisboa no período de pico do verão europeu.

Segundo a empresa, São Paulo terá 20 voos por semana, dois a mais do que o patamar atual. Destinos como Belém, Belo Horizonte, Brasília e Salvador terão mais um voo semanal, cada um.

O aumento na frequência começa a partir de 26 de março e vai até outubro, segundo Carlos Antunes, diretor-geral da TAP para a América Latina.

A companhia também pretende fixar o número de voos São Paulo ao Porto em três por semana ?a quantidade variava dependendo da época do ano.

"Isso significa que teve demanda suficiente e que esse é o caminho para continuarmos a investir no Porto como destino final ou como rota a partir de São Paulo", afirma Antunes.