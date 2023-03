BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro (PL), Fábio Faria, começou suas atividades na área de relações institucionais do no banco BTG Pactual na quarta-feira (1°), após cerca de dois meses de negociações.

O QUE ACONTECEU

Ele terá a missão de estabelecer o diálogo entre a instituição financeira e os Três Poderes em Brasília.

Para o BTG, o desempenho de Faria à frente da chegada do 5G ao Brasil pesou para a contratação, segundo apurou a reportagem.

O leilão da tecnologia levantou R$ 46,8 bilhões em arrecadação. O valor é referente a R$ 7,4 bilhões a serem pagos ao governo federal e R$ 39,4 bilhões em investimentos para a área de infraestrutura.

Faria também foi responsável por negociar uma reunião entre Elon Musk e o ex-presidente. No encontro, eles discutiram investimentos, tecnologia para monitorar o desmatamento na Amazônia e a expansão da internet banda larga no Brasil.

O presidente do BTG, André Esteves, conheceu o dono da Tesla e do Twitter nesse evento. A visita do empresário ao Brasil fez parte do lançamento de uma rede de satélites da Starlink.

Outro ex-integrante do governo de Bolsonaro que foi para o BTG é Bruno Bianco. Como advogado-geral da União, ele representou o ex-presidente em ações no STF (Supremo Tribunal Federal). Na instituição financeira, ele faz mediações entre as áreas jurídica e financeira.