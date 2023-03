SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Entidades ligadas à defesa dos direitos humanos e ao combate ao racismo pedem a condenação do vereador Sandro Fantinel (sem partido), de Caxias de Sul (RS), em R$ 1 milhão como reparação por danos morais e coletivos.

Na terça-feira (28), Fantinel disse, em discurso na tribuna do Legislativo municipal, que empresas e produtores rurais deveriam contratar funcionários "limpos" para a colheita da uva, como os argentinos, e não deveriam buscar "aquela gente lá de cima".

A afirmação do parlamentar era uma reação à operação que, dias antes, resgatou trabalhadores, a maioria vinda da Bahia, em situação análoga à escravidão. Eles eram contratados por uma empresa que prestava serviço às vinícolas Salton, Aurora e Cooperativa Garibaldi, que dizem não ter conhecimento da situação.

Fantinel depois pediu desculpas e atribuiu os ataques a um "lapso mental". Então filiado ao Patriota, ele foi expulso da sigla.

Na ação civil pública protocolada na sexta-feira (3) na Justiça de Caxias do Sul, as entidades defendem que a indenização precisa ser paga para reparar o "dano moral coletivo e dano social infligidos à população pobre e à população negra do Brasil, em razão da fala racista, intolerante e xenofóbica do vereador Sandro Fantinel contra a população baiana".

Com Fernanda Brigatti, Paulo Ricardo Martins e Diego Felix