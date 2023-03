SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção de veículos leves e pesados terminou o primeiro bimestre com alta de 0,8% na comparação com o mesmo período de 2022. O número foi divulgado nesta segunda (6) pela Anfavea (associação das montadoras).

Foram montadas 152,7 mil unidades em janeiro e 161,2 mil em fevereiro, ritmo normal para um começo de ano. Apesar dos períodos de férias coletivas e Carnaval, as linhas de montagem foram menos afetadas por problemas de fornecimento.

Três fábricas da Volkswagen chegaram a interromper a produção por cerca de 10 dias devido à escassez de semicondutores. Contudo o cenário atual é diferente daquele início de 2022, marcado por paralisações nas linhas de montagem por falta de peças.

Naquela época, os estoques minguados e a demanda reprimida eram as preocupações da indústria. Hoje o problema é o encarecimento do crédito, que se reflete no aumento dos estoques.

Fevereiro terminou com 129,9 mil veículos leves e pesados emplacados, segundo a Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos). A média diária chegou a 7.219 unidades, resultado melhor que o registrado em janeiro (6.493).

As locadoras se destacaram entre os grandes compradores, o que fez a participação das vendas diretas chegar a 43,9% do total de emplacamentos.