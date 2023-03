SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Preocupada com o aumento dos casos de grandes varejistas em dificuldade financeira no cenário de juros altos, a UGT (União Geral dos Trabalhadores) convidou o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para um encontro na sede da central sindical, na sexta (10), em São Paulo.

A entidade vai dizer ao ministro que está crescendo o receio de que venha uma onda de desemprego no comércio em geral.

"Estamos vivendo um momento complexo no varejo. Há uma crise sistêmica, e várias grandes empresas, que geram muito emprego, estão em situação grave. No último ano, a inadimplência cresceu. Isso traz um problema grave no caixa das companhias, somado a inflação, queda no consumo e emprego de baixa renda", diz Ricardo Patah, presidente da UGT e do Sindicato dos Comerciários de São Paulo.

"Pode trazer consequências que vão além da crise na Americanas. Tem Marisa, Tok&Stok, Livraria Cultura, e o comércio em geral está sofrendo esse impacto da inadimplência e dos juros altos", afirma ele.

Segundo Patah, também estarão na pauta o debate sobre o trabalho em aplicativos e a reforma sindical.