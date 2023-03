SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Grupo Carrefour decidiu contratar alguns dos trabalhadores que foram resgatados no Rio Grande do Sul em situação análoga à escravidão. Segundo a empresa, serão dez vagas e a contratação vai acontecer por meio de um acordo já assinado com a Prefeitura de Lauro de Freitas, município da Bahia que recebeu de volta uma parte dos trabalhadores resgatados.

Eles receberão oferta de emprego com carteira assinada em lojas do Grupo Carrefour na cidade, onde a companhia tem duas unidades da bandeira Atacadão.

Segundo a empresa no grupo que retornou a Lauro de Freitas há pessoas com experiência em supermercados.

A maior parte das cerca de 200 pessoas resgatadas no Sul vinha da Bahia. Elas eram contratadas por empresa que prestava serviço às vinícolas Salton, Aurora e Cooperativa Garibaldi, que dizem não ter conhecimento da situação.