SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bradesco contratou o ex-secretário de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo Fernando José da Costa para representá-lo na disputa com as Americanas.

Advogado criminalista, Costa tem doutorado na Itália sobre o crime de "insider trading" (uso de informação privilegiada), além de mestrado e doutorado em direito penal na USP.

O Bradesco é um dos principais credores da rede varejista, e o advogado terá como missão representar o banco na identificação de fraudes contábeis e seus autores.

O ex-secretário terá como adversário na disputa Cristiano Zanin, advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e favorito à indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que representa as Americanas.