SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cidadãos com dinheiro esquecido em bancos e financeiras que precisam acessar o SVR (Sistema Valores a Receber) do Banco Central para receber os valores e contribuintes que pretendem autorizar terceiros a fazerem a declaração de Imposto de Renda 2023 precisam ter conta no sistema Gov.br nível prata ou ouro.

O selo deve ser maior que o bronze ?porta de entrada do Gov.br? para trazer mais proteção e segurança aos dados do contribuinte.

A conta pode ser criada por computador, tablet ou celular. No computador, basta acessar o site do sistema (gov.br/governodigital) e seguir o passo a passo. São solicitadas informações como número do CPF e data de nascimento, entre outras.

No celular ou tablet, o cidadão deve baixar o aplicativo e criar a sua conta. Neste caso, é mais fácil conseguir nível prata ou bronze porque, como há acesso à câmera, o cidadão consegue provar com mais facilidade sua identidade.

O QUE É A CONTA GOV.BR?

Segundo o governo federal, a conta gov.br é um meio de acesso do usuário aos serviços públicos que são oferecidos de forma digital. Essa conta garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços.

Quem tem nível prata ou ouro acessa uma lista de serviços que podem facilitar o dia a dia. São informações ligadas ao PIS/Pasep, ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), à Receita Federal e ao SVR do Banco Central, por exemplo.

Dentre os sistemas que é possível acessar estão:

Serviços do SUS

Enem, Sisu, Prouni, Fies

Carteira de Trabalho Digital

Carteira Digital de Trânsito

Portal Meu INSS

Serviços da Receita Federal

Juntas comerciais

Portal eSocial

Documentos militares

OS SELOS OU NÍVEIS DO GOV.BR

BRONZE

Acesso serviços digitais de forma limitada, que não tragam risco de exposição dos dados

Acesso parcial às funcionalidades do aplicativo gov.br

Conta com nível básico de segurança, com acesso a poucos serviços digitais

PRATA

Login único para um maior número de serviços e mais proteção pessoal

Acesso completo a todas as funcionalidades do aplicativo gov.br

Conta com nível alto de segurança, com acesso a serviços que exigem reconhecimento facial ou acesso a bancos credenciados

OURO

Login único para qualquer serviço digital do governo, sem restrição de acesso

Acesso completo a todas as funcionalidades do aplicativo gov.br

Conta com nível máximo de segurança, principalmente para serviços com dados mais sensíveis e de maior risco

COMO CRIAR A CONTA NO PORTAL GOV.BR

O cidadão que ainda não fez sua inscrição no sistema pode acessar o gov.br/governodigital ou baixar o aplicativo Gov.br para se registrar. O aplicativo é a forma mais fácil de criar a conta, porque permite a identificação facial diretamente por meio da câmera do celular.

Quem já tem conta precisa checar o perfil atual para saber se é necessário fazer a elevação para nível prata ou ouro. Tanto a inscrição quanto a mudança de selo podem ser feitas pelo computador, mas pelo aplicativo é bem mais fácil, pois nele o cidadão tem acesso a mais serviços.

PASSO A PASSO PARA CRIAR SENHA NO GOV.BR

Acesse o site gov.br/governodigital

Em "Serviços recomendados para você", clique em "Criar sua conta gov.br"

Na página seguinte vá em "Iniciar"

Informe o CPF e clique em "Continuar"

Para quem não tem conta, o sistema irá indicar a opção de criar uma. Clique sobre ela

A conta ouro é criada para quem tem CNH digital ou biometria facial no TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Quem não tem CNH digital ou biometria no TSE terá conta prata, que deverá ser criada por meio dos bancos credenciados, no aplicativo do banco

O cidadão que não conseguir criar a conta Gov.br prata ou ouro responderá a um questionário e terá selo bronze

O selo bronze não dá acesso ao sistema de valores a receber do Banco Central.

SAIBA CONSEGUIR NÍVEL PRATA NO GOV.BR PELO CELULAR:

Acesse o aplicativo gov.br

Clique em "Entrar com gov.br"

Na tela seguinte, informe o CPF e vá em "Continuar"

Em seguida, digite a senha e clique em "Entrar"

Na tela em que se lê "Autorização de uso de dados pessoais", vá em "Autorizar"

No quadro azul, acima, clique em "Aumentar nível da conta"

Para tornar sua conta prata, escolha uma das opções que o aplicativo oferece; se tiver cadastro no Denatran, use a biometria facial; se for servidor, use dados do Sigepe

A validação também pode ser feita por meio do cadastro no seu banco na internet

Vá onde se lê "Cadastro via internet banking" e escolha o seu banco

Os próximos passos dependerão de cada instituição financeira; é possível conseguir a validação pelo Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica Federal, Sicoob e Santander

COMO CONSEGUIR NÍVEL OURO NO APLICATIVO

- Acesse o aplicativo gov.br

- Clique em "Entrar com gov.br"

- Digite o CPF e vá em "Continuar"

- Depois, informe a senha e clique em "Entrar"

- No quadro azul, acima, onde está seu nome, vá em "Aumentar nível"

- Em seguida, acesse "Aumentar nível da conta"

- O gov.br pedirá acesso à câmera do celular, clique em "OK"

- Aparecerão orientações para a foto; clique em "Reconhecimento facial"

- Enquadre seu rosto e aguarde; aparecerá a mensagem "Reconhecimento facial realizado com sucesso", vá em em "OK"

- Ao final do procedimento, aparecerá a mensagem "Validamos sua foto na base de dados da Justiça Eleitoral. Você atingiu o maior nível de segurança para sua conta gov.br!"

ENTENDA O SISTEMA VALORES A RECEBER

O Valores a Receber é um serviço oferecido por meio do Banco Central em que o cidadão pode consultar se tem dinheiro esquecido em algum banco, consórcio ou outra instituição financeira e, caso tenha, possa receber os valores.

Desde o dia 28 de março é possível consultar se há valores a receber no sistema financeiro. E, na manhã desta terça-feira (7), começaram as transferências dos valores.

QUEM PODE TER DINHEIRO ESQUECIDO EM BANCOS E FINANCEIRAS?

Qualquer pessoa física ou jurídica que teve relacionamento com bancos ou financeiras em algum momento poderá ter direito aos valores a receber.

DE ONDE VÊM OS VALORES DO SVR?

- O dinheiro a ser devolvido pelas instituições é referente a:

- Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível

- Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito

- Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados

- Tarifas cobradas indevidamente

- Parcelas ou despesas de operações de crédito cobradas

- Contas de pagamento pré ou pós-paga encerradas com saldo disponível

- Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível

- Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução