SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo terceiro mês consecutivo, o índice de confiança do empresário do comércio caiu em fevereiro, segundo o levantamento que a FecomercioSP vai divulgar nesta quarta-feira (8).

O indicador, que mensura a percepção do setor sobre as empresas e a economia do país, recuou de 114 pontos em janeiro para 112 no último mês.

Na comparação anual, a confiança do setor regrediu quase 4% em fevereiro, de acordo com a entidade.

"Esses dados são o reflexo da queda da demanda causada pelo alto endividamento dos consumidores, somado a inflação e juros elevados ?cenário que reduz o poder de compra das famílias e, consequentemente, limita a expansão dos negócios no curto prazo", diz a FecomercioSP em nota.

O levantamento também registrou recuo de 9% na expectativa de contratação de funcionários no último mês em relação ao mesmo período de 2022.

Na mesma base de comparação, também caiu 7% o indicador que acompanha a situação dos estoques do comércio, segundo a entidade.

Tags:

pesquisa