SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Lula nomeou nesta quarta-feira (8) Alessandro Octaviani para o posto de superintendente da Susep (Superintendência de Seguros Privados).

Considerado um outsider no mercado de seguradores e corretoras por executivos do setor, Octaviani foi conselheiro do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e tem trajetória acadêmica na área. É professor de direito econômico e economia política da Faculdade de Direito da USP.

Foi também um dos fundadores do IBDS (Instituto Brasileiro de Direito do Seguro), criado há cerca de duas décadas, às vésperas do fim do monopólio do IRB no mercado ressegurador.

"Alessandro é um dos poucos superintendentes desvinculados de interesses dos empresários do meio segurador, ressegurador, corretores de seguros e outros. Conhece profundamente o direito do seguro. Conhece os problemas que afetam o funcionamento tanto dos seguros populares, quanto dos seguros de grandes riscos", afirma Ernesto Tzirulnik, diretor do IBDS e da Comissão de Direito do Seguro e Resseguro da OAB-SP.

"O setor de seguros se coloca totalmente à disposição do novo superintendente para desenvolver ações em benefício dos segurados e do desenvolvimento do seguro no Brasil. Desejamos a ele todo o sucesso e que ele tenha uma gestão exitosa e uma passagem produtiva", afirma Dyogo Oliveira, diretor-presidente da CNSeg (Confederação Nacional das Seguradoras).

Outras entidades do mercado como Fenacor (que representa corretores) e Fenaber (empresas de resseguros), não se manifestaram sobre a nomeação.

A posse deve acontecer nas próximas semanas, e até lá a autarquia segue sob o comando de Carlos Queiroz.