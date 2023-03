SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marcelo Freixo, presidente da Embratur, reuniu-se nesta quarta (8) com Shannon Stowell, CEO da Atta (Adventure Travel Trade Association), entidade internacional de representantes do ecoturismo, em evento do setor em Berlim.

Segundo a Embratur, o encontro representa reaproximação e retomada das relações com o Brasil, depois de um período sob o comando de Gilson Machado no governo Bolsonaro.

Machado, que depois se tornou ministro do Turismo, chegou a dizer que "a queimada da Amazônia é uma grande fake news" e visitou aldeia indígena no Amazonas sem máscara em um dos momentos mais sensíveis da pandemia em 2020.

No encontro desta quarta, ficou definido que Embratur e Atta vão realizar eventos anuais juntas até 2026 para promover destinos do ecoturismo de aventura, além de produzir e distribuir conteúdo em conjunto, segundo a agência.