SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O aluguel de R$ 64 mil por mês da loja da grife Cris Barros, no shopping de luxo Cidade Jardim, em São Paulo, foi parar na Justiça.

Os advogados do Grupo Soma (companhia que reúne marcas como Animale, Farm e Hering, além da Cris Barros) afirmam que foi feito "um longo processo de negociação para a renovação do contrato", porém, não se chegou a um acordo.

A defesa da loja diz que o valor do aluguel cobrado pelo espaço de 119 metros quadrados no conjunto comercial, atualmente em torno de R$ 64 mil por mês, é "elevadíssimo". Diz também que em nenhum momento houve pendência de pagamento das contas.

O pedido é para que o contrato seja renovado até julho de 2028, com manutenção do valor cobrado atualmente.

Eles também afirmam que, pela lei, a companhia de moda tem o direito de renovação assegurado porque já ocupa o mesmo espaço há quase cinco anos e porque opera no local de forma ininterrupta neste período.

O processo foi enviado ao TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) no final de janeiro. Em despacho no último dia 1º, a juíza Clarissa Rodrigues Alves, da 4ª Vara Cível, determinou um prazo de 15 dias para que o fundo de investimentos do shopping, controlado pela XP Malls e JHSF Malls apresentem defesa.

Procurado pela reportagem, o Shopping Cidade Jardim disse que não comenta assuntos que tramitam na Justiça.