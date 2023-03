SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ONG de defesa do consumidor Idec vai abrir uma nova campanha pela implantação do chamado SUM, um sistema único de mobilidade nos moldes do SUS.

Neste mês, a entidade prepara o lançamento de uma proposta para a criação do novo modelo. A ideia é levantar sugestões sobre gestão da receita dos transportes públicos, mudança nos contratos com as concessionárias e o papel dos municípios e do governo federal.

O Idec já tem um texto, que foi elaborado com cerca de 30 representantes do setor, como o Instituto Pólis, o Observatório das Metrópoles, e mais 13 especialistas independentes, segundo Rafael Calabria, coordenador do programa de mobilidade da ONG.

A entidade também vai buscar parlamentares que já foram prefeitos e secretários de transporte para impulsionar o tema no Congresso.

O movimento do Idec acontece enquanto o governo discute o marco legal do transporte público coletivo. A consulta pública sobre o tema foi encerrada no mês passado e recebeu mais de 650 contribuições.