SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A bolsa cai na tarde desta sexta-feira (10), com a divulgação de notícias e balanços negativos por três das principais varejistas do país: Magalu, Via e Arezzo. O dólar registra alta, após o Federal Reserve soltar relatório indicando queda de salários nos EUA, o que pode dar um alívio na pressão inflacionária.

O Ibovespa está em baixa de 0,45%, a 104.592 pontos, mas chegou a ficar abaixo dos 104 mil pontos antes da abertura das bolsas norte-americanas, afetadas pelo desempenho negativo dos bancos do país. O dólar comercial à vista fechou em alta de 0,70%, a R$ 5,176.

No mercado de juros futuros, as taxas sobem no curto prazo e caem no longo, influenciada pelo anúncio de IPCA, em 0,84%, acima do esperado. Nos contratos para janeiro de 2024, a taxa aumenta de 13,04% ao ano do fechamento desta quinta-feira (9) para 13,12%; no vencimento em janeiro de 2025, de 12,23% para 12,32%. No vencimento de janeiro de 2027, porém, a taxa caiu de 12,67% para 12,50%

As ações da Via e do Magazine Luiza desabavam na bolsa paulista na manhã desta sexta, acompanhadas dos papéis da Arezzo ?o pano de fundo havia sido os resultados das três companhias no último trimestre de 2022, acompanhadas de notícias de investigações e substituições na liderança.

A Magalu chegou a cair 6,78%, a 3,16 reais, na esteira de prejuízo líquido de 35,9 milhões de reais nos três últimos meses do ano passado, embora alta na receita total e avanço na margem de lucro antes de descontos.

A maior preocupação de agentes do mercado foi com comunicado de que a varejista havia sido informada de uma denúncia anônima sobre irregularidades em operações de compras com fornecedores. O caso pode remeter à manobra contábil praticada pelas Americanas antes do pedido de recuperação judicial, em janeiro, mas o analista de investimento da casa de investimento Levante diz acreditar não ser o caso.

"Tem mais de 50 anos que a gente vê esse problema entre empresas muito grandes, o fornecedor quer vender demais e acaba oferecendo vantagens indevidas para os compradores. Se for pontual, não tem problema", diz Conde.

"Considero até positivo e corajoso a Magalu abrir esse problema, mas eu vejo nada tão preocupante, muito menos alguma relação com o que aconteceu nas Americanas", acrescenta o analista. A queda da Magalu se atenuou para 3,53% na tarde.

No caso da Via Varejo, que recua 10,30%, a 1,75 reais, o balanço mostrou prejuízo líquido de 163 milhões de reais, pressionado pelo resultado financeiro, enquanto a receita bruta subiu 9%.

A dona das marcas Ponto e Casas Bahia também informou a renúncia de Helisson Brigido Andrade Lemos, vice-presidente de Inovação Digital da companhia, que continuará apoiando a empresa como consultor nos processos de inovação.

Analistas da XP Investimentos avaliaram que a Via apresentou resultados mais fracos do que o esperado, embora Conde, da Levante, diga que a retomada na alta de receita e geração de caixa indiquem que a companhia está no caminho certo.

Arezzo perdia 11,63%, a 68,66 reais, uma vez que teve queda de 7,1% no lucro líquido ajustado no quarto trimestre de 2022, pressionado por resultado financeiro e alta nas despesas, com declínio também na margem Ebitda ajustada.

"As expectativas para a Arezzo&Co são legitimamente altas, dados muitos trimestres consecutivos de desempenho estelar", afirmaram analistas do Bradesco BBI à Reuters.

Também influenciam o mercado financeiro os dados divulgados na manhã desta sexta pelo IBGE de alta de 0,84% na comparação mensal do IPCA, principal índice de inflação no país. O resultado foi acima das projeções de grandes operadores da bolsa, de acordo com Raone Costa, economista-chefe da Alphatree Capital.

As taxas do mercado de juros aumentaram para 2024 e 2025. Isso porque o núcleo da inflação, com os principais itens da cesta, continuou em 0,7%, em relação ao registrado em janeiro, número ainda alto.

"Para os próximos meses, é bem possível que a gente veja queda da inflação ano contra ano, porque os dados de março, abril e maio do ano passado foram muito altos, dificilmente as de 2023 vão repetir isso", afirma o economista-chefe da Alphatree Capital. A taxa para 2027 subia nesta sexta.

A inflação acumulada deve atingir patamar inferior a 4% em junho deste ano, com medidas de núcleo em trajetória de desinflação, ainda que gradual, segundo relatório do Itaú Unibanco.

Nesta sexta, ainda houve divulgação do relatório do banco central norte-americano de criação de empregos nos EUA, chamado "payroll". Operadores da bolsa têm esperado por quedas nos salários e horas trabalhadas. "Salário é basicamente o que controla, um dos principais fatores da inflação americana", diz Victor Candido, economista-chefe da RPS Capital.

Ainda que os Estados Unidos tenham criado 311 mil vagas, contra projeções de 225 mil, os dados de salários e horas trabalhadas abaixou. "Esse dado é mais auspicioso, tira um pouco da pressão do mercado de que talvez o FED não acelere a alta na taxa de juros na reunião das próximas semanas", afirma Candido.

A inflação no Brasil e as condições do mercado de trabalho nos EUA têm influência sobre a alta no dólar registrada nesta sexta. O índice DXY, que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de moedas mundialmente relevantes, entretanto recuava 1,057%.

As principais bolsas norte-americanas operavam em queda ou estabilidade na tarde desta sexta. Dow Jones oscilava 0,11% para cima, enquanto S&P 500 caía 0,63%, e Nasdaq, 0,34%.

Nos Estados Unidos, houve, na quinta (9), o anúncio do, Sillicon Valle Bank, uma instituição financeira de pequeno porte, de uma venda de ativos muito grande e também uma perda patrimonial relevante.

Isso aumenta a aversão ao risco, segundo a chefe de economia da Rico Investimentos Rachel Sá. "Levanta a pergunta sobre a saúde do sistema financeiro norte-americano nesse cenário desafiador de juros subindo e de uma possível recessão".

De acordo com a Bloomberg, investidores de Wall Street buscaram segurança e tiraram US$ 500 milhões de fundos de investimento e acumularam US$ 18,1 bi em dinheiro e US$ 8,2 bilhões em títulos públicos