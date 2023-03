SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usuários do cartão American Express dizem que o meio de pagamento vem sendo recusado ou bloqueado em tentativas de compra feitas com a carteira digital Apple Wallet. O cartão dessa bandeira oferecido pelo banco Bradesco é compatível com o aplicativo da Apple desde novembro de 2022.

O repórter mineiro Lucas Braga, 30, diz que teve tentativas de compra recusadas com a bandeira repetidas vezes. "Noventa e nove por cento das vezes que tento pagar na maquininha recebo a mensagem 'modo inválido, use chip ou tarja.' Fica aquela vergonha de pedir para repetir todo o procedimento."

A reportagem encontrou quatro queixas no site ReclameAqui sobre esse problema. No Twitter, houve duas reclamações públicas de compras recusadas. Procurado, o Bradesco afirma que o aceite do pagamento é de responsabilidade da própria bandeira em conjunto com as empresas de máquina de cartão de crédito, não do emissor.

"No processo do Bradesco Cartões, não há erro que provoque negativa de transação ou bloqueio do cartão em função do Apple Pay. Casos pontuais sobre aceitação são tratados devidamente através dos canais do banco."

Questionados via e-mail nestas quinta (9) e sexta-feira (10), nem American Express nem Apple responderam às questões da reportagem.

Desde que o serviço ficou disponível em novembro, apensas duas compras de Lucas Braga foram aprovadas, segundo seu relato: "Uma numa máquina física numa farmácia e outra no Zul Digital, aplicativo de estacionamento rotativo".

Braga ainda diz que seu cartão físico parou de funcionar e ficou sem a alternativa de usar o Apple Pay. "A compra não foi aprovada. Tive que esperar vários dias até chegar um novo plástico para conseguir usar novamente o cartão." A anuidade do cartão American Express do Bradesco custa R$ 1.620.

O dono da conta O Tal também afirmou que teve problemas ao usar o aplicativo da Apple com essa bandeira para fazer compras no supermercado Pão de Açúcar.

Uma pessoa não identificada escreveu, no ReclameAqui, que não conseguiu usar seu cartão American Express na carteira digital, em janeiro, e procurou tanto Apple quanto Bradesco. "Por aproximação sempre dá uma mensagem de erro na maquininha e fala de uma trava de segurança", diz no texto.

Ainda segundo a reclamação, a empresa de tecnologia respondeu que sua carteira digital funcionava normalmente, e o banco, que os cartões estavam normais. "Infelizmente ninguém consegue identificar o problema ou propor uma solução definitiva."

Na mesma página, outra pessoa reclamou que não conseguia adicionar seu cartão de bandeira American Express ao Apple Pay.

O site de reclamações também acumula mais de um relato por semana sobre falhas de pagamento e bloqueios. No Twitter, um usuário relatou dificuldades para finalizar uma compra na Amazon com seu cartão American Express.

O Bradesco comprou a American Express por US$ 490 milhões (US$ 796,7 milhões, em valores corrigidos pela inflação) em março de 2006 e até 2022 era o único banco a oferecer cartões de crédito dessa bandeira no país.

Em janeiro do ano passado, o banco Santander também passou a oferecer serviços da American Express. Nesse caso, o banco diz que apenas os cartões Mastercard e Visa do Santander podem ser cadastrados no Apple Pay.

O Santander recomenda que seus clientes com possibilidade de usar carteira digital recorram ao serviço para garantir mais segurança. O código de segurança da carteira digital muda a cada operação, o que dificulta fraudes.

O aplicativo pode ser utilizado em iPhone, iPad e Apple Watch e está disponível na App Store.