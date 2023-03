SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de passar 11 anos fora da categoria de molhos de tomate, a Knorr vai retomar o produto, agora, por meio de uma parceria de licenciamento de marca com a Cepêra.

No passado, a empresa atuava na categoria dos molhos com produção e comercialização da própria Unilever, antes de vender o segmento para a Cargill.

A nova parceria com a Cepêra faz parte de um movimento da marca em busca de licenciamentos em outras categorias, como feijão com a BR Brands, vegetais com a Bonduelle e massas com a Selmi.

"É um licenciamento em que a gente entra com a licença da nossa marca e eles nos pagam royalties e são responsáveis por produzir e desenvolver o produto", afirma Luciana Guernieri, diretora de mercado consumidor e novos negócios da Unilever.

Segundo a executiva, o interesse da Knorr de retornar à categoria de molhos se baseia em uma percepção de lembrança de marca que ainda resiste e também nos dados de expansão do mercado apontados pela Euromonitor, que mostram taxa média de crescimento anual de 16,2% nos últimos cinco anos e um valor total de mercado de R$ 7,9 bilhões de reais no Brasil em 2022.