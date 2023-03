SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Mondelez, dona de marcas como Halls, Lacta e Tang, vai entrar no mercado de salgadinhos. O ingresso na categoria será feito por meio da marca Club Social.

A versão do biscoito em formato de salgadinho será lançada nesta semana, e a distribuição começa pelo sul do país, que representa 46% do consumo da categoria, segundo a empresa.

Com a expansão do portfólio, a companhia vê potencial de crescimento com base em dados da Euromonitor de que este mercado movimenta R$ 6,8 bilhões, com taxa de avanço anual superior a 6%.

Com o produto, a Mondelez projeta crescimento inicial de 20% dentro da marca.

com Paulo Ricardo Martins e Diego Felix