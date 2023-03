SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas da Semana do Consumidor, data que tem ganhado tradição de descontos no varejo brasileiro, o Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) recomendou ao ecommerce de passagens de ônibus Buson a alteração de um anúncio veiculado na Black Friday do ano passado.

Conforme descreve o órgão, a propaganda prometia descontos de até 80% nos bilhetes comprados durante a Black Friday. O consumidor denunciante, porém, percebeu que o benefício se limitava a alguns critérios que não estavam expostos na mensagem, diz o Conar.

Ainda de acordo com o conselho, a Buson ainda não havia apresentado defesa até a última quinta-feira (9), quando a decisão foi tomada em primeira instância na reunião da 2ª Câmara do Conselho de Ética do Conar.

Procurada pelo Painel S.A., a Buson não respondeu até a publicação deste texto.