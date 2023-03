SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mercado de escritórios corporativos de alto padrão na América Latina teve crescimento de 200% no segundo semestre do ano passado em relação ao período anterior, de acordo com o novo relatório da consultoria imobiliária Newmark, que será divulgado nesta semana.

Segundo a consultoria, a absorção líquida semestral de nove grandes cidades pesquisadas superou 300 mil m². O indicador aponta a diferença entre as devoluções de espaços e novas ocupações.

São Paulo aparece em segundo lugar, com absorção líquida de quase 55 mil m², atrás de San Jose (Costa Rica) que alcançou 77 mil m².

As outras cidades que compõem o levantamento são Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro, Bogotá (Colômbia), Monterrey (México), Guadalajara (México), Cidade do México e Cidade do Panamá.

A taxa média de vacância ficou em 23% no ano, segundo a Newmark, queda inferior a 1%. Apesar da estabilidade, houve um aumento de 180 mil m² no estoque -total de 25 milhões de m²-, indicando que o segmento de alto padrão segue aquecido na região, segundo a consultoria.

São Paulo tem o segundo maior estoque da América Latina, atrás da Cidade do México.

O Rio de Janeiro aparece entre as cidades com a maior taxa de vacância, com quase 34% de espaços vazios, seguido por São Paulo e Cidade do México, ambas com 23%.

O relatório também aponta queda de 16% no volume de escritórios em construção nas cidades pesquisadas, totalizando menos de 2 milhões de m².

Os aluguéis mais caros para escritórios de alto padrão estão em Buenos Aires (US$ 23 por m²) e Cidade do México (US$ 22).